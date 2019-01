Plastica nelle spiagge sarde: video denuncia di Zero Waste Sardegna

Da martedì primo gennaio è vietato vendere cotton fioc di plastica, ma questo non basta per migliorare le condizioni della nostra terra. Non siamo diventati virtuosi e c’è ancora tanto da fare per educare i cittadini al rispetto e alla tutela del mondo.

Questo è il posto pubblicato da Zero Waste Sardegna, che da anni si occupa della riduzione dei rifiuti con particolare attenzione al riciclo e al riuso dei rifiuti.

Ecco le immagini che ci mostrano una spiaggia nel litorale di Bosa dopo una mareggiata, ma la maggior parte delle spiagge sarde è invasa da rifiuti di plastica di ogni tipo.

