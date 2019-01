Il 2019 sarà l’anno dei concorsi per i mondo della scuola. E’ partita nei giorni scorsi la selezione per il reclutamento di 2.004 Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) per le scuole statali di ogni ordine e grado.

Il bando è disponibile sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed è stato pubblicato sulla sulla Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2018. Si è conclusa invece il 12 dicembre la fase delle candidature per il concorso straordinario per la scuola d’ Infanzia e per la scuola Primaria. Il bando di concorso è stato pubblicato In Gazzetta Ufficiale il 10 novembre. Sono state oltre 42 mila le domande di partecipazione presentate. Sono state invece avviate le procedure per il concorso ordinario sempre per la scuola dell’infanzia e primaria. La richiesta avanzata al ministero dell’Economia e della Finanza è per 10.138 posti.

E’ invece in corso il concorso per il reclutamento di 2.425 dirigenti scolastici. Il bando per il concorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2017. La prova preselettiva si è svolta il 23 luglio scorso. E’ tuttora in corso anche il concorso pubblico per esami a 253 posti, per l’accesso al profilo professionale di funzionario amministrativo-giuridico-contabile. Infine a breve saranno avviate le procedure per un nuovo concorso per funzionari amministrativi

