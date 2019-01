“Dopo 12 ore che un piccione cercava di disincagliarsi da un filo qualcuno ha chiamato i vigili del fuoco. Sono arrivati e lo hanno liberato, altrimenti sarebbe morto sbattendo le ali a testa in giù”. Lo scrive Milena Gabanelli, nota giornalista che ora scrive per il Corriere Della Sera, in una riflessione affidata a Facebook. La Gabanelli ha inoltre pubblicato il video delle operazioni di salvataggio del piccione.

“Già, – continua – i vigili del fuoco, quasi tutti volontari, arrivano sempre, per le grandi cose e per le piccole. Passo la vita ad occuparmi di grandi miserie, tuttavia oggi, 2 Gennaio, Bologna ore 12,30, questo fatto “trascurabile” visto dalla finestra, mi ha dato una lieve felicità. Buon Anno a tutti voi”.

Commenti

comments