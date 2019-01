Sedici eventi in diverse piazze della Sardegna e un successo di numeri e gradimento da parte del pubblico. Lo staff di Invitas traccia un bilancio del 2018.

“È andata aldilà delle più rosee aspettative, siamo soddisfatti – commenta Ivan Scarpa, responsabile della comunicazione – Sono state cinque le tappe del fortunato tour estivo nell’Isola per la Festa del Gusto: Alghero, Olbia, Tortolì, Quartu Sant’Elena e Siniscola”. “E per il prossimo anno – annuncia Alessia Littarru, ‘anima’ dell’associazione – contiamo di portarle a otto, forti non solo della fiducia che ci hanno dato i Comuni ospitanti, ma soprattutto del pubblico e degli espositori giunti da diverse parti della Sardegna e d’Italia, ma anche da Spagna, Grecia, Argentina, Brasile, Stati Uniti”.

Il 2018 ha riproposto Revivas, con le icone della dance e un connubio fra cucina sarda e internazionale. A Dolianova ha debuttato Dolia è, festival delle eccellenze alimentari. Piazza Giovanni XXIII, a Cagliari, ha invece ospitato Il Villaggio di Babbo Natale tra suoni, principesse, elfi, ghiottonerie. Magiche atmosfere natalizie anche Alla Corte in Giorgino, nel suggestivo scenario di Villa Ballero. L’anno appena concluso ha poi visto nascere un altro fortunatissimo format, Cartoonfest, dedicato ai personaggi più amati dai bambini. Ma nel 2018 lo staff di Invitas ha anche superato il Tirreno per essere ospitato a Civitavecchia.

“E’ stato un successo – sottolinea l’assessore alla Cultura Enzo D’Antò – In primo piano il meglio del made in Sardinia per la gioia non solo degli abitanti di Civitavecchia ma della nutrita comunità di sardi che qui risiede da tempo”. Per il 2019 sono già in cantiere diverse novità. Invitas, evento di punta dello staff guidato da Alessia Littarru, da Cagliari sbarcherà a Olbia in occasione delle festività di Pasqua con stand e spettacoli all’insegna del buon cibo e delle tradizioni.

