Potrebbe essere stato un malore la causa dell’incidente che intorno alle 11 di stamattina ha provocato il blocco per oltre mezz’ora del traffico ferroviario tra Oristano e il resto dell’isola. Protagonista un pensionato di 70 anni che si è incastrato con la sua utilitaria, una Citroen C3, nei binari del passaggio a livello che alla periferia est della città collega via Sassari con via Francesco Baracca.

L’uomo aveva perso il controllo dell’auto ancora prima di cominciare l’attraversamento dei binari. Già in via Baracca, infatti, aveva urtato e danneggiato alcune macchine parcheggiate davanti al Dopolavoro ferroviario. Arrivato sul passaggio a livello, ha sbandato sulla destra uscendo dall’asfalto e le ruote della sua auto si sono incastrate tra le rotaie.

L’allarme è stato immediato e il traffico ferroviario è stato subito bloccato. Sul posto sono intervenuti la Polizia ferroviaria, la Polizia locale e una ambulanza del 118. Dopo i primi soccorsi sul luogo dell’incidente, il pensionato è stato accompagnato all’Ospedale San Martino per tutti gli accertamenti del caso.

