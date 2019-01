“La propaganda di regime di Pigliaru e compagni, a spese dei sardi, va in onda perfino al cinema prima di Mary Poppins. Ora basta”. Lo afferma Alessandro Serra, responsabile comunicazione di Forza Italia Sardegna, che annuncia la presentazione di un esposto contro la campagna di comunicazione pre-elettorale della giunta regionale partita in perfetta concomitanza con l’indizione delle elezioni suppletive della Camera dei deputati e dei comizi per le elezioni regionali del 24 febbraio prossimo.

“L’articolo 9 della legge n. 28 del 2000 – prosegue Serra – recita che dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni. Quella che viene diffusa in piena, duplice, campagna elettorale non è né indispensabile né impersonale. Non si possono utilizzare soldi pubblici per una comunicazione che in questo periodo è vietata perché diventa propaganda elettorale. Nelle prossime ore – ha concluso Serra- presenteremo un esposto all’autorità garante per le comunicazioni e al Corecom Sardegna”:

