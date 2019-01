E’ iniziata la vendita dei biglietti per la Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan che si disputerà a Gedda, in Arabia Saudita, il 16 gennaio.

A darne notizia la Lega Calcio di Serie A che ha diramato un comunicato ufficiale proprio per fornire informazioni sull’acquisto dei biglietti per l’evento.

Tante le polemiche che precedono questa partita, adesso si aggiunge anche quella sull’acquisto dei biglietti riservati a soli uomini e solo per alcuni settori anche per le donne, ma solo accompagnate.

Il comunicato spiega che i settori dello stadio indicati come “singles” siano accessibili ai soli uomini, mentre quelli indicati come “families” sono sostanzialmente misti per uomini e donne.

È evidente che pur di incassare di più di quanto la Supercoppa avrebbe potuto fruttare disputandosi in Italia, la Lega Calcio si è dovuta piegare alle regole dell’Arabia Saudita, Stato in guerra da sette anni che sta sterminando l’intera popolazione yemenita e che vede la donna come un comodino e non come lo intende il mondo civile.

