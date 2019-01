E’ arrivata l’annunciata ondata di freddo, con neve che interessano soprattutto le regioni del sud.

Temperature al di sotto dello zero e presenza di ghiaccio in Basilicata che stamani presenta ai turisti la “cartolina” dei Sassi di Matera imbiancati; criticità per ghiaccio su alcune strade, con la Polstrada che invita a mettersi in viaggio solo se strettamente necessario. In Puglia deboli nevicate nella notte a quote sopra i 650 metri e temperature sotto lo zero nel Foggiano: imbiancate le vette più alte dei Monti Dauni e del Gargano.

Nevicate di lieve intensità a Monte Sant’Angelo e San Marco in Lamis; nessun particolare disagio alla circolazione stradale. Lievi disagi alla circolazione si registrano invece nella Murgia barese a causa della neve caduta nella notte; neve anche nel nord barese, sulla statale 16 all’altezza di Bisceglie.

