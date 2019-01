Entra nel vivo la campagna elettorale del candidato del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Sardegna.

Francesco Desogus sarà venerdì 4 gennaio a Sassari, Alghero e Porto Torres per condividere con cittadini e attivisti i punti salienti del programma che sarà presentato agli elettori in occasione delle elezioni del prossimo 24 febbraio.

“Sassari, Alghero e Porto Torres rappresentano assieme un motore di sviluppo dell’isola e che la politica portata avanti dalla Giunta Pigliaru ha fortemente depotenziato” spiega Desogus.

“Tutto il territorio deve dunque assumere un nuovo protagonismo, per tornare ad essere uno dei punti di forza della Sardegna del futuro, basata su ambiente, turismo, cultura, agricoltura e industria sostenibile”.

La giornata di Francesco Desogus partirà a Sassari con una conferenza stampa che si terrà alle 9.45 presso la sede del Movimento 5 Stelle in via Grazia Deledda 69 e alla quale parteciperanno anche gli attivisti, per poi proseguire con altri due appuntamenti: il primo ad Alghero alle 12.30 presso l’aeroporto, e il secondo a Porto Torres alle 15.00 presso il porto industriale.

