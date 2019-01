Blitz antidroga nel corso della notte all’interno di un circolo privato di Cagliari che ha consentito ai Carabinieri di arrestare un coppia di cagliaritani per di traffico di sostanze stupefacente e sequestrata la droga pronta per lo spaccio.

E’ l’esito di un’operazione di polizia giudiziaria condotta dai militari del Radiomobile della Compagnia di Cagliari in Via Santa Maria Chiara, a Pirri.

I carabinieri si sono appostati all’esterno del circolo ‘Diamond’ ed hanno fermato un assuntore, poco prima uscita dal locale, con una dose di cocaina acquistata proprio nel circolo. L’immediata irruzione nel locale ha consentito di arrestare Antonio Prazzoli, 31enne di Monserrato e la titolare del circolo Elena Pitzalis, 40enne che hanno tentato di scappare con la loro auto.

I carabinieri nel corso delle perquisizioni personale, veicolare, locale e domiciliare, hanno trovato 19 dosi di cocaina per un peso di 4,55 grammi, un bilancino di precisione, 1.336 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività illecita, sostanza da taglio, un taglierino con tracce di cocaina, e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Nel corso della perquisizione dell’auto, l’uomo è stato trovato in possesso di un machete di 50 centimetri, di cui 36 di lama, violando peraltro la misura dell’obbligo di dimora a lui imposta e pertanto deferito per i reati di porto di armi ed oggetti atti ad offendere e inosservanza di misure di prevenzione.

Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza del Comando provinciale di via Nuoro in attesa della direttissima.

