La Polizia, in occasione del match tra Cagliari-Genova del 26 dicembre scorso, nel corso degli ordinari controlli di sicurezza effettuati ai varchi di accesso della curva Nord dello Stadio “Sardegna Arena”, ha rinvenuto un petardo occultato nella tasca dei pantaloni di un 39enne cagliaritano. Il Questore di Cagliari ha emesso il Daspo (Divieto di accesso alle manifestazioni sportive) per la durata di anni 5, a carico dell’uomo.

Per i prossimi 5 anni, il giovane non potrà accedere all’interno di tutti gli stadi e impianti sportivi del territorio nazionale dove si disputano manifestazioni sportive del gioco del calcio a qualsiasi livello agonistico. Non potrà partecipare a campionati giovanili, comprese le manifestazioni amichevoli e per finalità benefiche, calendarizzate e pubblicizzate e neanche alle partite della nazionale italiana e delle squadre italiane che verranno disputate nel territorio nazionale ed estero.

Il mondo Ultras subisce da molti anni una forte repressione che non sempre è equiparata ai fatti interessati, non si sa se questo sia il caso, ma troppo spesso i tifosi subiscono Daspo per aver come unica colpa di essere un tifo troppo passionale.

