La notizia è stata data poche ore fa e già fa discutere, “Lords of Chaos”, il popolare film diretto da Jonas Åkerlund, batterista originario della prima prima formazione dei Bathory, sarà proiettato nelle sale per il mese di febbraio.

Il film racconta la vita di Øystein “Euronymous” Aarseth, chitarrista e membro fondatore dei Mayhem assassinato nel 1993 da Kristian “Varg” Vikernes, in arte Burzum.

Akerlund ha descritto il film come oscuro e a tratti anche ironico ma si focalizza del tutto sulle relazione tra i singoli protagonisti del film, il quale è comunque basato sul libro “Lords Of Chaos: The Bloody Rise Of The Satanic Metal Underground”, pubblicato originariamente nel 1998 negli U.S.A. e ripubblicato qualche anno fa in Italia dalla Tsunami Edizioni.

Il cast di attori è il seguente:

Rory Culkin – Euronymous

Emory Cohen – Varg Vikernes

Anthony De La Torre – Hellhammer

Sky Ferreira – Ann-Marit

Jack Kilmer – Per Yngve “Dead” Ohlin

Valter Skarsgard (Stellan Skarsgard’s son) – Faust

Sam Coleman – Metalion

Jonathan Barnwell – Necrobutcher

Wilson Gonzalez Ochsenknecht – Blackthorn

Lucian Charles Collier – Occultus

Andrew Lavelle – Fenriz

James Edwin – Manheim

