Le squadre di Abbanoa hanno riparato il guasto riscontrato su un vecchio tratto dell’acquedotto Sulcis in località Is Porcus nel territorio di Perdaxius. I tecnici si sono attivati non appena individuato il punto dove si era verificata la falla, cioè una condotta del diametro di 700 millimetri, e hanno terminato l’intervento due ore prima del previsto.

Durante i lavori l’erogazione all’utenza è stata garantita dalle scorte dei serbatoi che sono stati costantemente monitorati. Le riserve sono sufficienti per scongiurare le chiusure notturne programmate per stanotte: a Carbonia, Gonnesa, Portoscuso e Perdaxius sarà quindi garantito il servizio h24 senza alcuna sospensione.

Alla ripresa dell’erogazione – fa sapere Abbanoa – l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

Commenti

comments