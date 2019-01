Il freddo artico in discesa su tutta l’Italia si è aperto un varco anche sulla Sardegna. Nelle scorse notti tra Fonni, Belvì e Asuni si è scesi tra i -3 e i -5 gradi, ma ora i termometri sono destinati a precipitare anche nelle grandi città dell’Isola.

Il culmine del freddo sarà tra giovedì 3 e venerdì 4 gennaio. Il clima risulterà molto freddo ovunque, a tratti gelido, con temperature fino a 8-10 gradi inferiori alle medie stagionali.

“Il modello francese vuole illuderci stimando il transito di una linea di instabilità, legata a un minimo secondario sul Mar di Sardegna. Il tutto dalle prime ore del mattino di domani, venerdì 4 gennaio. Sarebbe neve dai 600 metri sull’area evidenziata, ma in questi casi non sono esclusi sconfinamenti. Staremo a vedere”, così, in un post sulla sua pagina Facebook Dario Secci, meteorologo di Sardegna Clima.

Nel weekend dell’Epifania le temperature saranno in graduale aumento. Nel fine settimana ci sarà un’attenuazione delle correnti gelide sostituite temporaneamente da afflussi più tiepidi dal Mediterraneo occidentale con un conseguente generale rialzo termico. La settimana prossima non sono previsti cambiamenti sostanziali nella circolazione atmosferica, pertanto non si escludono nuove incursioni di aria fredda sulle nostre regioni.

Commenti

comments