Banksy in Sardegna. Sì ci siamo cascati, ci siamo proprio cascati. Ma la provocazione di Vito Biolchini ci fa capire ancora una volta come i temi affrontati dai “finti” Graffiti dell’artista internazionale siano di quotidiana importanza.

Domusnovas, Teulada e Portovesme sono i simboli dell’occupazione militare, industriale e occupazione in genere, quella che, da troppi anni, subisce la nostra isola.

Ci abbiamo creduto perché Banksy affronta tematiche importanti quali la lotta per l’autodeterminazione dei popoli, quella della tutela dell’ambiente e in generale tematiche sociali. Per questo ci siamo cascati, ma chapeau a Vito Biolchini che con quel post pubblicato sul suo blog è stato capace di affrontare temi come la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del territorio che ci interesseranno oggi e sempre.

