C’è anche un bel ritratto della Sardegna nella sigla di ‘Calciomercato – L’Originale’ in onda da stasera alle 23 su Sky Sport, la trasmissione condotta da Alessandro Bonan e Gianluca Di Marzio insieme a Fayna. La sigla ha come titolo ‘Il sogno’, è scritta e cantata dallo stesso Bonan, e vede per la prima volta in una trasmissione calcistica la collaborazione del coro ‘Bachi Sulis’ di Aritzo, che l’accompagna in costume sardo.

“Una collaborazione nata quasi per caso – ci spiega il presidente e cantante del coro Nicola Calledda -, grazie l’autore della trasmissione Davide Buco, che ha madre sarda, aritzese, nostra compaesana. Alcuni mesi fa ci è arrivata la proposta di Davide che ci aveva chiesto di fare la parte corale della sigla. Una sera, insieme al maestro Michele Turnu, abbiamo deciso di provarla. Abbiamo portato in sede pane carasau, salsiccia, formaggio e un buon vino rosso e abbiamo iniziato le prove. La cosa ci è piaciuta e siamo andati avanti, finchè in questi giorni scorsi abbiamo fatto le riprese per la messa in onda”.

“Un’esperienza che ci inorgoglisce”, dice Calledda, ma il coro ‘Bachi Sulis’ non è nuovo a queste performance. Nato nel settembre del 1985, il coro ha calcato palcoscenici internazionali e si è esibito in appuntamenti di assoluto rilievo. Sono una trentina i suoi componenti “con un’età che và dai 17 anni dei più giovani ai 77 dei più anziani che portano avanti la tradizione del canto sardo”.

La speranza è che l’inserimento del coro ‘Bachi Sulis’ nella sigla sia di buon auspicio per il Cagliari: i rossoblù hanno bisogno di un sensibile rafforzamento in questo scampolo di mercato invernale in almeno tre reparti. E con la speranza che Giulini non venda Barella, anche se l’ipotesi di una sua permanenza a Cagliari appare sempre meno credibile.

