Migliaia di persone stanno fuggendo da alcune delle isole tailandesi più popolari tra i turisti, che stanno per essere colpite da quella che è considerata la più devastante tempesta degli ultimi decenni. Circa 7.000 persone sono state evacuate dalla provincia meridionale di Nakhon Si Thammarat. Ma il numero delle persone evacuate potrebbe aumentare sensibilmente, tra 30.000 e 80.000 solo in questa provincia, ha avvertito Udomporn Kan, segretario del Dipartimento de Prevenzione e Disastri.

Preceduta da forti piogge, la tempesta tropicale Pabuk sta per abbattersi sull’arcipelago di Chumphon, al confine orientale delle province di Surat Thani e Nakhon Si Thammarat e colpirà famose mete turistiche cone Koh Samui, Koh Phangan e Koh Tao, e le isole del Mar delle Andamane come Phuket e Koh Phi Phi.

Le evacuazioni riguardano almeno 16 province, ha riferito un portavoce del governo. Il portavoce ha ricordato che “siamo in alta stagione, ci sono molti turisti stranieri in destinazioni popolari, li abbiamo informati in anticipo due giorni fa, direi che la maggior parte ha lasciato le isole e si è spostata sulla terraferma”.

Phuwieng Prakhammintara, direttore generale del Dipartimento meteorologico della Thailandia, ha avvertito che la tempesta potrebbe causare onde alte da 3 a 5 metri o anche 7 metri. Le scuole nelle aree costiere sono chiuse e anche l’esercito è stato mobilitato.

Sulle isole del Golfo di Thailandia gli aeroporti regionali sono chiusi e le imbarcazioni ormeggiate in attesa dell’arrivo della tempesta. Tutte le isole del Golfo, tra cui Koh Samui, Koh Phangan e Koh Tao, mete molto popolari tra i turisti, “saranno interessate dall’enorme tempesta”, ha spiegato Phuwieng Prakhammintara, direttore del centro meteorologico thailandese.

Pabuk, la prima tempesta tropicale da circa 30 anni a colpire questa parte del Paese al di fuori della stagione dei monsoni, si è rafforzata nelle ultime ore con venti che soffiano a 75 chilometri orari e onde fino a 5 metri. Il peggio è previsto per la serata odierna, ma secondo i meteorologi è improbabile che si trasformi in un tifone.

Fonte: Agi

