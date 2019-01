Un gruppo di lavoratori precari a cui non è stato rinnovato il contratto dalla De Vizia, l’azienda che svolge il servizio di igiene del suolo a Cagliari e hinterland, sta manifestando all’ingresso del Municipio in via Roma contro quelli che ritengono siano dei “licenziamenti mascherati dalla scadenza dei termini di contratti non rinnovati”.

“Dopo 10 anni di precariato con contratti mensili siamo stati sbattuti fuori con la scusa del Decreto Dignità, ma pare che l’azienda stia assumendo nuovo personale e, nel frattempo, sta coprendo i turni con altri lavoratori provenienti da Quartu – spiegano i lavoratori – da settembre ad oggi siamo in 15 che ci troviamo in questa situazione sulla quale il sindaco e l’amministrazione non hanno vigilato sull’appalto. Ora vogliamo incontrare il sindaco Zedda e chiedere di essere reintegrati e stabilizzati, come è accaduto per alcuni lavoratori”.

I manifestanti annunciano di volere presidiare l’ingresso del Comune ad oltranza sino a quando non verranno ricevuti dall’amministrazione.

