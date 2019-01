E’ cominciato ufficialmente l’Inverno. Il freddo è piombato prepotentemente sull’Italia, in particolare sui versanti orientali della Penisola portando nevicate sin sulle coste. Di contro, a ovest, permane un possente Anticiclone delle Azzorre la cui propaggine si estende sulla nostra regione. Ciò fa sì che quelle poche nubi sviluppatesi sul Tirreno – a seguito dello scivolamento d’aria fredda sulla superficie marina – non riescano a giungere compatte sul nostro territorio.

Qualche annuvolamento un po’ più consistente potrebbe affacciarsi nelle prossime ore, specie a ridosso dei versanti orientali del Gennargentu e più in generale sui massicci barbaricini. Nubi che potrebbero dar luogo a qualche fioccata a quote collinari. Ma si tratterà, eventualmente, di fenomeni assai sporadici in rapida dissoluzione.

Notevoli di menzione le temperature, che durante la notte sono letteralmente crollate sottozero con punte prossime a -8°C nei dintorni di Fonni. Ma dobbiamo rilevare le minime negative persino sulle coste o in prossimità delle stesse, come ad esempio su Olbia e nell’hinterland di Cagliari.

Temperature che riprenderanno un po’ di vigore nel weekend, ma sarà un breve intervallo: la prossima settimana un’altra irruzione fredda, chiaramente artica, potrebbe piombare nel cuore del Mediterraneo innescando tra l’altro un’ondata di maltempo che potrebbe incentivare nevicate a bassa quota pure in Sardegna.

