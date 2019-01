Sono state 31.854 le persone identificate, 4 quelle arrestate e 52 quelle denunciate, mentre 920 i veicoli controllati: è una parte del bilancio del 2018 della delle attività operative della Polizia di Stato, attraverso il contributo del Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Sardegna, che durante l’anno appena passato ha elevato 267 contravvenzioni di cui 222 ai sensi del Regolamento ferroviario.

Durante l’anno sono state impiegate 3.148 pattuglie in stazione, 740 a bordo treno e 501 lungo la linea ferroviaria mentre sono stati effettuati 1.495 servizi di scorta ai convogli ferroviari. Gli operatori hanno gestito 70 interruzioni di linea e hanno recepito 159 denunce di reati commessi nell’ambito ferroviario. Il contrasto alla diffusione e al mercato delle sostanze stupefacenti ha permesso di sequestrare Kg. 2,780 di cannabinoidi e eroina. Tra gli interventi più particolari la Polfer ricorda quello del 29 marzo, quando gli agenti di Cagliari sono intervenuti per salvare un cane ferito e spaventato.

Il 16 aprile, invece, gli uomini della Sottosezione Polfer di Sassari, nell’ambito dell’operazione “Oro rosso” nella prevenzione e repressione dei furti di rame, hanno denunciato due quarantenni italiani per furto aggravato in concorso di alcuni pezzi di binario dall’asse ferroviario di Muros. Il 7 maggio, gli operatori del Posto Polfer di Chilivani sono intervenuti tra Bonorva e Torralba, per lo svio di un convoglio: l’incidente è stato causato dall’infiltrazione d’acqua accumulatasi dopo le copiose piogge, creando un varco nella massicciata che ha provocato il cedimento della sede ferrata per circa 40 metri.

Commenti

comments