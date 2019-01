Parte col botto il 2019 per la Cantina Berritta. I vini dell’azienda di Dorgali hanno conquistato quattro ori. A riconoscere la loro qualità è stata ancora una volta la rinomata guida di vini “Gilbert & Gaillard”, con sede a Bailly in Francia, tradotta in nove lingue e distribuita in tutto il mondo. A salire sul podio sono stati tutti i vini rossi prodotti dalla Cantina nella valle di Oddoene a Dorgali.

Il comitato di degustazione internazionale Gilbert&Gaillard, composto dai maggiori esperti del settore, ha premiato i cannonau Nostranu e Thurcalesu del 2016 con rispettivamente 87 e 90 punti; il Don Baddore del 2016, blend di uve cannonau e syrah, ha ricevuto invece un punteggio di 90. Una menzione speciale è stata fatta anche al Monte Tundu del 2015: il cannonau classico si è meritato 92 punti su cento. Già l’anno scorso l’azienda dorgalese aveva fatto incetta di premi.

“Quest’anno abbiamo avuto questa piacevole conferma – ha commentato il fondatore e vigneron dell’azienda Antonio Berritta – tutti i nostri vini rossi, senza esclusione, hanno ricevuto una medaglia d’oro. Ognuno ha impressionato per le impronte gustative”. Particolare soddisfazione é stata espressa da Antonio Berritta per il Nostranu, che, si legge nelle motivazioni, “non manca di carattere” e il Monte Tundu, “nostra interpretazione e omaggio al cannonau di Sardegna”, aggiunge il vigneron. La Cantina Berritta produce anche il rosato Marinu e il suo particolare e unico bianco Panzale, nato dalla riscoperta dell’omonimo vitigno. La produzione avviene tramite metodi di coltivazione tradizionali.

Commenti

comments