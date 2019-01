Piccoli particolari che prendono vita propria in stole artigianali stampate a mano, poster e video che si ispirano all’arte contemporanea per comunicare rispetto verso i beni pubblici e i sevizi di comunità. Fino al 20 gennaio nelle sale dell’EXMA di Cagliari sarà possibile visitare la mostra-progetto, esito della quarta edizione di Museo in Transito “Quadri in azione”, che vede in esposizione i lavori degli allievi di tre istituti superiori di Cagliari che hanno reinterpretato e messo “in azione” nel quotidiano, una selezione delle opere della Collezione Bartoli Felter.

Il progetto, ideato promosso dall’associazione ArCoEs nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro (ASL), è un insieme di azioni di divulgazione culturale e promozione del patrimonio artistico della Sardegna. Come nelle scorse edizioni, gli studenti hanno utilizzato il linguaggio artistico per ricucire in modo nuovo il tessuto urbano e sociale, per creare originali legami e imprevisti scambi tra varie socialità e diversi territori urbani, facendo del Trasporto Pubblico un veicolo di promozione e divulgazione culturale.

Gli studenti del Corso PIA dell’Istituto Professionale Pertini, si sono confrontati con la sfida di realizzare delle stole, stampate a mano con timbri auto-prodotti con materiale di riciclo, creando pattern a partire da motivi liberamente tratti dalle opere della Collezione.

Gli undici poster della campagna pubblicitaria che accompagna la mostra – posizionati nelle pensiline vicine alle scuole, in centro e in periferia – sono invece firmati dagli studenti del Liceo Artistico Foiso Fois, e declinano gli spunti tratti dalla Collezione per sensibilizzare i cittadini al rispetto dei mezzi del servizio di trasporto pubblico e a un corretto comportamento sul bus. Le tematiche dei poster sono anche protagoniste di alcuni brevi spot-video.

Agli studenti del Liceo Classico Dettori il compito di curare la comunicazione, raccontando le opere in mostra attraverso la realizzazione di brevi video-biografie degli autori scelti per la realizzazione delle opere e della pubblicazione dei materiali della mostra sui social media.

Tutti gli alunni coinvolti hanno seguito un percorso teso a valorizzare le opportunità offerte da un progetto ormai consolidato negli anni che favorisce il protagonismo dei giovani e il rapporto tra giovani e arte urbana.

ll progetto nel suo complesso si configura come un’azione di arte pubblica che, a partire dalle scuole, vuole divulgare una realtà culturale ad un vasto pubblico e dare diversa e originale qualificazione a spazi quali le pensiline del CTM che ospiteranno i poster della campagna promozionale – per offrire la possibilità di conoscere, con un approccio non istituzionale, opere che mantengono un loro interesse anche in una dimensione quotidiana. L’obiettivo è quello di offrire agli studenti la sperimentazione di percorsi formativi orientati allo sviluppo di competenze specifiche nel settore culturale e finalizzate a sviluppare una nuova consapevolezza della cultura locale, dando vita a un laboratorio culturale in rete con la città.

