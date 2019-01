Tutta colpa di un maledetto tag. La presidente del X Municipio Giuliana Di Pillo (M5S) si è sbagliata in un post su Facebook e, invece di rimandare alla struttura capitolina di piazza Capelvenere, aperta per l’accoglienza ai senzatetto, ha taggato la pagina di un omonimo centro estetico toscano. “Emergenza freddo” si legge nella prima versione, poi modificata due volte. “Ho dato disposizione di aprire la struttura di piazza Capelvenere. Da stasera alle 19 chi ha necessità di passare la nottata al coperto può recarsi lì”. Lo sbaglio è stato documentato con un tweet dal gruppo ‘Federica Angeli Sindaco Roma’ che riporta anche la risposta ironica degli interessati. “Gentilmente, se può rimuovere il tag… – scrivono – ci deve essere stato un grossolano errore. Ha menzionato la pagina dei nostri saloni di bellezza di Prato (Toscana). Grazie!! Massimo che possiamo garantire è un look mozzafiato!”.

Fonte: Agi

