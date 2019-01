“Ci sono sindaci che ragionano “se aprire o chiudere i porti. Vorrei ricordare che non hanno nessuna autorità per legge e quindi questo dimostra che tutte queste dichiarazioni fanno parte di una grande occasione per fare un po’ di campagna elettorale e chiedere un po’ di voti ai cittadini”. Così il vicepremier Luigi Di Maio a Alleghe parlando di sicurezza e del tema dei migranti.

Meloni, FdI pronta a denunciare sindaci

“Fratelli d’Italia è pronta a denunciare in procura i sindaci che si rifiutano di applicare la legge e dare piena attuazione al decreto sicurezza. In Italia la legge è uguale per tutti, anche per i sostenitori dell’immigrazione incontrollata”. Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

