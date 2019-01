Si apre all’insegna del rap il 2019.

La prima hit parade dell’anno vede in vetta Salmo che, con l’album Playlist, guadagna una posizione e spodesta dalla vetta Marco Mengoni, ora secondo con il suo Atlantico.

Sul gradino più basso del podio i Maneskin con Il Ballo della Vita. A seguire Ultimo con Peter Pan.

Volano sull’onda del film sulla vita di Freddie Mercury i Queen che piazzano due album, Platinum Collection e Bohemian Rhapsody, al quinto e sesto posto.

Parla italiano il resto della top ten con Sfera Ebbasta, Eros Ramazzotti, Giorgia e Mina. Tra i singoli primo Il cielo in una stanza di Salmo con Nstasia, poi i Maneskin con Torna a casa e il giovane rapper vincitore dell’ultima edizione di X Factor Anastasio con La Fine del mondo.

Tra i vinili, non tramonta la passione per i Pink Floyd, primi con il classico The Dark Side of The Moon, secondi con The Wall e quarti con Wish you were here.

