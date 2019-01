Un uomo di 90 anni è stato investito a Teulada intorno alle 18.30, mentre attraversava via Sulcis sulle strisce pedonali.

L’auto si è dileguata immediatamente senza prestare soccorso.

L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sirai di Carbonia, ma non è in pericolo di vita.

Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri di Carbonia per rintracciare l’autista e per risalire alla dinamica esatta del sinistro.

