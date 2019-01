Paura in California, dove poche ore fa c’è stata una sparatoria e ci sarebbero diverse vittime: il dramma è avvenuto in una pista da bowling a Torrance.

Il dipartimento di polizia locale ha comunicato in un tweet che «ci sono state segnalazioni di colpi di arma da fuoco con più vittime» a Gable House Bowl, scrive la Abc.

Reports of shots fired with multiple victims down. T P D is on scene. Investigation is ongoing. Please stay away from the area.

— Torrance Police (@TorrancePD) 5 gennaio 2019