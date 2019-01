I vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari sono intervenuti durante la scorsa notte, intorno alle 2:30 circa, a Villasor (CA), in via Piemonte per l’incendio abitazione.

La casa è stata totalmente invasa dalle fiamme, la squadra di pronto intervento, supportata anche da un’autobotte, ha impiegato diverse ore per domare il rogo, ma è riuscita a salvare anche un cane che si trovava all’interno derlla casa.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Commenti

comments