Intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari alle 7:00 circa, in via Nuova, nel comune di Burcei (CA), per l’incendio di un’autovettura in sosta.

La squadra di pronto intervento inviata dalla sala operativa del 115 è intervenuta per spegnere le fiamme che hanno coinvolto l’intera autovettura e mettere in sicurezza l’area.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

