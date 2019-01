Gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile della questura di Oristano hanno arrestato B.G., 38enne, residente in città, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti della Mobile stavano monitorando il fenomeno dello spaccio collegato alla movida notturna oristanese ed hanno notato un uomo aggirarsi con fare sospetto nei pressi della piazza Corrias.

Hanno quindi pedinato il sospetto e dopo averlo visto avvicinarsi ad alcuni ragazzi, lo hanno bloccato e portato in Questura dove, perquisito, gli sono stati trovate addosso due dosi di cocaina confezionate per la vendita. La perquisizione, estesa all’abitazione del giovane, ha consentito di trovare altre dosi di cocaina pronte allo spaccio, per un totale complessivo di 15 grammi, un bilancino elettronico di precisione e denaro contante riconducibile all’attività illecita. La droga è sttaa sequestrata e l’uomo, disoccupato da anni, è in attesa della direttissima.

A soli pochi giorni dall’inizio dell’anno, con due arresti in flagranza di reato e alcune segnalazioni amministrative di assuntori, continua l’incessante opera della Polizia di Stato di Oristano nel contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

