Gli Agenti della Squadra Volante della Questura di Oristano, insieme ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine ‘Sardegna’ e del Reparto Cinofili, hanno eseguito dalle prime ore della giornata dei controlli nell’ex mattatoio di via Rockfeller, in città, occupato da anni da alcune famiglie rom.

Si tratta del proseguo dei controlli iniziati per le festività natalizie e di inizio anno programmati dalla Questura. In particolare sono stati programmati ulteriori servizi di prevenzione in concomitanza dell’Epifania.

Durante queste ultime giornate sono state identificate 985 persone, di cui 5 denunciate, e sono state emesse 62 sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

