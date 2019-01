“Vogliamo cavalcare il momento”. Il coach della Dinamo Banco di Sardegna, Vincenzo Esposito, sprona i suoi in vista del match casalingo contro la Pallacanestro Trieste. Domenica 6 gennaio, alle 18.30 al PalaSerradimigni, sarà decisivo vincere per tentare l’assalto ai primi otto posti in classifica alla fine del girone d’andata, al quale mancano due sole partite.

Stare nella parte sinistra della classifica significherebbe per Sassari staccare il biglietto per le Final Eight di Coppa Italia, in programma il mese prossimo a Firenze. “Trieste ci precede in classifica ed è un avversario che va rispettato, ma noi vogliamo assolutamente vincere – afferma Esposito alla vigilia – loro sono una delle rivelazioni del girone di andata, ma noi stiamo crescendo e siamo fiduciosi”.

Secondo il coach della Dinamo, le chiavi della partita saranno “quelle delle ultime settimane, dal miglioramento difensivo alla buona circolazione di palla, dai rimbalzi agli assist e al rapporto palle perse-palle recuperate”.

