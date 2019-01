Tentato omicidio nel corso della notte a Sassari. A mezzanotte circa Antonio Angelo Deffenu, 61enne, è stato attinto alla coscia da un colpo di pistola mentre di trovava all’interno di un circolo privato in via Rosello, in città.

L’uomo che ha sparato si è allontanato velocemente dal luogo. Il ferito, che ha numerosi precedenti ed attualmente sottoposto a sorveglianza speciale, è stato soccorso e portato in ospedale non in pericolo di vita. Non si conoscono i motivi che hanno scatenato l’azione dell’uomo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volanti e della Mobile. Sono in corso serrate indagini e ricerche per catturare l’autore del delitto.

