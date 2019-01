Un vasto incendio è divampato, questa sera verso le 20, all’interno del maxi-store per bambini di tre piani ‘La Chiocciola’ a Varedo, in provincia di Monza e Brianza. Al momento non risultano feriti o intossicati: nessuno, da quanto risulta, si trovava nella palazzina. Per ora non sono state accertate le cause che hanno scatenato le fiamme all’interno del negozio, a una manciata di metri dall’ingresso della superstrada Milano-Meda. Sul posto sono in azione una quindicina di mezzi dei vigili del fuoco, unitamente ai carabinieri e ai soccorritori del 118.

Per motivi precauzionali sono state evacuate temporaneamente una cinquantina di persone residenti negli edifici circostanti.

