Il 4 gennaio si sono svolte le elezioni per il nuovo consiglio direttivo della Consulta Giovanile Bonorva.

In questi primi 2 anni di vita, la Consulta ha svolto diverse attività, raggiungendo diversi fondamentali obiettivi: “Ci siamo messi in gioco e abbiamo dato il nostro contributo alla nostra comunità, Bonorva; ci siamo impegnati e lavorando per voi abbiamo creato un gruppo unito e variegato, negli interessi e nelle età”. Si legge nella pagina Facebook dell’associazione.

“Chiudiamo questi due anni – conclude la nota – con un ringraziamento al vecchio direttivo per avercela messa tutta nel far partire questo grande ingranaggio che è la Consulta e averla portata avanti fino a oggi con dedizione; con l’augurio al nuovo direttivo di svolgere il proprio ruolo con sintonia e proseguire un lavoro già avviato con l’entusiasmo che non è mai mancato a tutto il gruppo”.

