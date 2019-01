Manca poco per la definizione delle liste del Partito dei Sardi per le elezioni regionali. Criteri sulle regole di ingaggio saranno ribaditi in occasione dell’Esecutivo nazionale in programma domani e del Direttivo nazionale previsto per martedì. Il Pds – come conferma nel suo blog “Sardegna e libertà” il segretario Paolo Maninchedda – “sta facendo liste ad alta coerenza programmatica, le stiamo pulendo da ogni opportunismo e lo stiamo facendo felicemente”.

La linea adottata è quella del rigore estremo. Quindi, chi vorrà correre col Partito dei sardi dovrà godere di ottimo apprezzamento sociale, e nelle liste – secondo quanto apprende l’ANSA – stanno trovando spazio molti amministratori locali, professionisti, personalità del mondo del volontariato. Negli elenchi elettorali del Pds non ci sarà, invece, uno dei consiglieri uscenti, Alessandro Unali, eletto nel 2014 con la lista Sinistra sarda ma entrato successivamente nel gruppo consiliare del Partito dei sardi. Unali potrebbe cercare un posto in una delle forze politiche che sostengono la coalizione di centrosinistra guidata da Massimo Zedda.

