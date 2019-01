Il comune della città di Iglesias e la Proloco con il supporto dei Vigili del Fuoco del settore SAF (Speleo Alpino Fluviale) del Comando Provinciale di Cagliari e il personale operativo del distaccamento di Iglesias, hanno portato la befana per i piccoli e per i grandi con una manifestazione che si è svolta nella serata di ieri sabato 5 gennaio in piazza Municipio a Iglesias (CA), in occasione dell’Epifania.

Una vecchia tradizione quella dell’Epifania dove i Vigili del Fuoco hanno regalato sorrisi e momenti di gioia. Gli operatori dei Vigili del Fuoco hanno calato la befana con la sua scopa dall’alto e in sicurezza con le manovre tecniche SAF, le stesse utilizzate per il Soccorso Tecnico urgente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco creando stupore e curiosità ma nello stesso tempo, gioia sorrisi e caramelle.

