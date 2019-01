Si teme un colpo di Stato in Gabon, dove si sono sentiti colpi di arma da fuoco nel centro della capitale, Libreville. Alle 06:30, i militari dello Stato dell’Africa occidentale hanno letto un messaggio alla radio di Stato sostenendo che è stato creato un “Consiglio nazionale di restaurazione” in assenza del presidente Omar Bongo, ricoverato in ospedale in Marocco. Gli spari si sono sentiti proprio vicino la sede della Radiotelevisione del Gabon, nel centro di Libreville. E poco dopo vari veicoli blindati delle truppe locali hanno bloccato l’accesso al viale dove si trova l’emittente dell’ex colonia francese.

Fonte Agi.it

Commenti

comments