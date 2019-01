Si è svolta al Museo del Carbone la decima edizione della “Befana in Miniera”, con grande partecipazione di pubblico: circa 500 persone tra bambini e adulti.

Oltre al classico truccabimbi, quest’anno la manifestazione è stata arricchita dalla presenza di grandi giochi in legno dell’Associazione Culturale Lughenè di Gergei: a partire dalle ore 15 i bambini si sono divertiti con biliardo classico e giapponese, Jenga, tiro agli anelli, balestra, forza quattro, hockey da tavolo, bowling, percorsi di biglie, un labirinto per i più piccoli e tanti altri giochi fino all’atteso arrivo della Befana che, quest’anno, è giunta alla Grande Miniera di Serbariu in sella ad una vespa, accompagnata da un gruppo di vespisti muniti di casco da minatore.

La manifestazione è stata organizzata con la collaborazione del Comune di Carbonia, dell’Associazione Culturale Lughenè di Gergei, della Pro Loco di Carbonia, del Vespa Club Carbonia, de La Salvia Animazioni e del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna. Dopo la distribuzione delle caramelle a tutti i bambini, si è svolta la premiazione dei presepi che hanno partecipato alla VIII edizione della mostra “In miniera tra i presepi”. Lo spoglio dei voti ha confermato il successo della mostra: oltre 1400 voti validi. Il primo premio con il trofeo Crabò è andato al presepe n° 12 realizzato dalle classi 2^ A e 2^B della scuola media di Sant’Anna Arresi dell’Istituto Comprensivo Taddeo Cossu di Teulada. Il presepe vincitore, realizzato in bianco e nero, ha rievocato gli 80 anni dall’inaugurazione della città di Carbonia e i suoi principali simboli: la miniera, San Ponziano, la scultura di Giò Pomodoro. Al secondo posto il presepe n° 15 allestito dalle scuole dell’infanzia di Cortoghiana e di Via Roma, sezioni A, C, D, E, dell’Istituto Compresivo Deledda-Pascoli di Carbonia. Al terzo posto il presepe n° 13 della Scuola Primaria di Via Mazzini Carbonia, Istituto Comprensivo Satta, classe 2^ C.

