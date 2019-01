È ormai tutto pronto per le elezioni suppletive per la Camera dei Deputati del collegio di Cagliari del prossimo 20 gennaio.

Gli schieramenti politici hanno presentato i propri candidati per la corsa al seggio lasciato vuoto dal velista Andrea Mura, dimissionario dal Parlamento ed espulso dal Movimento.

Sono quattro gli aspiranti deputati: per CasaPound c’è Enrico Balletto, allenatore di pallavolo del Sarroch e già candidato nell’uninominale al Senato in occasione del 4 marzo. Per il centrosinistra corre il giornalista Andrea Frailis, per il centrodestra in campo c’è Daniela Noli (Forza Italia), psicoterapeuta, ex dipendente del partito a livello nazionale. Quanto al simbolo, all’interno dello stesso contrassegno ci sono i tre simboli di Fi, FdI e Lega. Mentre per il Movimento 5 stelle è stato schierato Luca Caschili, 46 anni, ingegnere ambientale, assessore all’Urbanistica del Comune di Carbonia.

Al voto saranno chiamati oltre 240mila lettori, appartenenti agli otto comuni (Cagliari, Maracalagonis, Quartucciu, Quartu S. Elena, Sinnai, Burcei e Villasimius) che fanno parte del collegio uninominale di Cagliari. Il sorteggio è stato fatto nei giorni scorsi in Corte d’Appello a Cagliari.

Daniela Noli, sostenuta da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, è il primo nome che compare nella scheda elettorale, seguita dal candidato del Movimento Cinquestelle Luca Caschili, e quello di CasaPound Italia Enrico Balletto. Quarto posto per Andrea Frailis, sostenuto dal centrosinistra che si presenta sotto il simbolo di Progressisti di Sardegna.

In attesa che i cittadini, domenica 20 gennaio, esprimano la loro preferenza, Cagliaripad, martedì 15 gennaio, trasmetterà in diretta sulla pagina social, a partire dalle ore 16.00, un confronto tra i quattro candidati.

Commenti

comments