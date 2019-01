Pubblicato il bando pubblico per la creazione di una lista di soggetti, che siano proprietari di fondi bibliotecari e che siano interessati all’assegnazione di locali comunali per lo svolgimento di attività di tipo bibliotecario pubblico, in vista della eventuale e futura individuazione di spazi da destinare a tali finalità.

Le domanda dovranno essere indirizzate al Comune di Cagliari – Servizio Cultura e Spettacolo e presentate esclusivamente al Protocollo Generale nella via Crispi 2, a mezzo del servizio postale o anche agenzia di recapito, corriere, a mani ovvero con qualunque altro mezzo idoneo. In alternativa, tramite Pec (Posta elettronica certificata) all’indirizzo protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it .

Per maggiori informazioni clicca qui