Sono state ufficialmente sospese, in attesa di ulteriori elementi, a seguito della riunione appena conclusa presso la Prefettura di Oristano, le ricerche dell’anziano signore scomparso a Gonnoscodina la mattina del 28 dicembre scorso.

L’uomo, E.A. 85 anni si era allontanato dalla casa per anziani ‘Il giardino verde’ di Gonnoscodina, facendo perdere le proprie tracce. Le ricerche hanno impegnato i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico per 10 giorni, che hanno ispezionato il territorio dal punto della scomparsa per un raggio di oltre un chilometro, con complessivi quasi 700 ettari di superficie perlustrata e 600 km percorsi. Sono state verificate tutte le segnalazioni fatte in questi giorni, ma la mancanza di avvistamenti certi e attendibili ha reso più complicata la strategia di ricerca.

Tanta la solidarietà da parte dell’amministrazione comunale e dei numerosi volontari che hanno partecipato attivamente alle ricerche. Fondamentale il supporto logistico alle ricerche fornito dal personale della casa per anziani, sul cui terreno pertinente è stato allestito il centro di coordinamento.

Ogni anno, sono sempre più numerose le operazioni di ricerca legate a persone scomparse affette da patologie che generano perdita dell’orientamento e della memoria.

