“Al di là del sondaggio online, per la strada tra la gente vera mi dicono solo: “Vai avanti”. Garantito. Non sarà certo qualche sindaco di sinistra in cerca di visibilità a ostacolare il diritto alla sicurezza, all’ordine e alla legalità degli italiani”.

Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini, in un post su Facebook, commenta un sondaggio che lo vede vincere tra le preferenze rispetto al sindaco di Palermo che capeggia la ‘rivolta’ dei sindaci contro la legge sulla sicurezza.

