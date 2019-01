Giovedì 10 gennaio alle ore 15.30 presso Sala conferenze al secondo piano della Mediateca del Mediterraneo, si terrà un incontro per illustrare le modalità di compilazione ed invio on line delle domande di contributo per manifestazioni culturali e di spettacolo per l’anno 2019.

Sarà presente l’Assessore alla Cultura Paolo Frau.

L’incontro è destinato fondamentalmente a coloro che non hanno mai presentato la domanda on line, ma è ovviamente aperto a tutte le associazioni interessate a partecipare.

Per maggiorni informazioni clicca qui

