E’ previsto per martedì 8 Gennaio, alle ore 17, l’incontro tra l’Amministrazione Comunale di Carbonia e i vertici dell’Asd Carbonia Calcio per discutere in merito alla gestione dello Stadio Zoboli e del Campo sportivo di Is Gannaus e trovare una soluzione definitiva alla vicenda.

Le risultanze dell’incontro verranno comunicate dall’Amministrazione Comunale nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà subito dopo il tavolo tecnico, segnatamente alle ore 18.30 nella sala riunioni della Torre Civica.

Saranno presenti il Sindaco Paola Massidda e l’assessore allo Sport Valerio Piria.



Leggi anche:

Commenti

comments