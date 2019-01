Affare fatto per Valter Birsa al Cagliari: per il trequartista sloveno classe 1986 in arrivo dal Chievo si attende solo l’ufficialità.

Ma il colpo era in canna praticamente dai giorni successivi all’infortunio di Castro. In rossoblù un giocatore che il tecnico Maran conosce molto bene per averlo allenato proprio a Verona: piedi buoni per provare ad assicurare maggiore lucidità soprattutto nei collegamenti tra centrocampo e attacco. Ultime formalità da sbrigare: il trequartista non dovrebbe essere in campo per la ripresa degli allenamenti in vista della partita di coppa Italia lunedì con l’Atalanta. Ora però i tifosi tremano per Nicolò Barella. Lo vogliono tutti. E non è un caso che le maggiori pretendenti stiano nelle prime posizioni della serie A, Inter e Napoli. E in quelle della Premier League: il Chelsea sembra in pole position forse perché disposto a versare subito quello che il Cagliari chiede per privarsi del suo gioiello. Le cifre? La valutazione oscilla tra i 40 ai 50 milioni.

Anche perché il mercato invernale non fa sconti. Anzi, i prezzi per le “riparazioni” di solito aumentano. Rossoblù, ma anche azzurro: nelle ultime quattro partite il titolare in Nazionale era proprio Barella. E alla fine partirà: quelli di Riva erano altri tempi. Ma quando? Subito o a fine stagione? Da una parte c’è la necessità di non stravolgere i piani dell’allenatore Maran che, per arrivare a una salvezza ancora da conquistare, fa affidamento anche su di lui. Dall’altro ci sono le esigenze della società che, di fronte a un’offerta super, potrebbe capitolare anche oggi per poter ricostruire domani. In mezzo c’è il giocatore: palcoscenici prestigiosi e altre cifre di ingaggio sono pronti. Ma il ragazzo, in campo e fuori, ha già maturità da adulto: sa bene se e quanto è meglio aspettare. Sempre sul fronte partenza da definire le posizioni di almeno quattro giocatori: Andreolli, Lykogiannis, Pajac e Cigarini potrebbero cambiare casacca. Ma per ogni pedina in uscita ce ne dovrebbe essere un’altra in entrata per mantenere numericamente intatta la rosa.

Commenti

comments