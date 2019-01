E’ ufficiale, AteneiKa – il festival che unisce sport, musica e formazione che apre la programmazione estiva cagliaritana, giunge alla sua settima edizione e annuncia le date: da venerdì 31 maggio a domenica 9 giugno 2019 negli spazi del CUS Cagliari – Cittadella Sportiva Sa Duchessa (via Is Mirrionis, 3).

Nato nel 2012 da un’idea di dieci studenti fuorisede provenienti da diversi corsi di studi dell’Università di Cagliari, oggi AteneiKa è diventato un evento unico in Sardegna: 10 giornate di gare, concerti ed eventi – tutte ad ingresso gratuito – incentrate sui tre valori promotori: aggregazione, benessere e condivisione.

In sei anni di attività, AteneiKa ha registrato numeri importanti: solo l’anno scorso quasi 2000 studenti hanno preso parte all’edizione del 2018 tra volontari e partecipanti alla sezione dedicata allo sport, mentre i visitatori, tra tifosi e pubblico dei concerti, hanno sfiorato quota 70mila.

Le discipline coinvolte: atletica leggera, badminton, basket, calcio a 5, calcio balilla, calcio tennis, pallavolo, scacchi, tennis, tennistavolo. Tra gli artisti che si sono esibiti nelle passate edizioni di AteneiKa: The Zen Circus, Ghemon, Nitro, Mezzosangue, Nada, Linea77, solo per citarne alcuni.

Progettata dentro il circuito universitario, AteneiKa è una manifestazione aperta a tutti che promuove due linguaggi universali, lo Sport e la Musica e un approccio attento alla Formazione, facendo leva su una convinzione che è il motore dell’iniziativa: dentro ogni persona c’è uno studente che non invecchia mai.

Per celebrare questo concetto e coltivare i rapporti di buon vicinato, a maggio gli organizzatori regaleranno ai residenti della zona dove la CUS CARD 18-19 che consente l’accesso a tutti gli impianti sportivi universitari per un anno, anche a chi non è iscritto all’Ateneo. Come nella passata edizione, i residenti del quartiere Is Mirrionis riceveranno a casa una lettera che presenta l’iniziativa e un codice per ritirare la tessera omaggio (ogni CUS CARD ha un valore di 100 euro).

“AteneiKa è un’esperienza di coinvolgimento totale che proietta i partecipanti in un mondo di musica, sport, valori e rapporti umani.” – dichiara Alessio Damiano Correnti, Event Manager del festival e prosegue: “AteneiKa è casa: un centro inclusivo e di aggregazione dove trovare amici e colleghi e conoscerne di nuovi, dove ascoltare l’ultimo brano dell’artista preferito gratuitamente; è un festival cucito su misura al quartiere ed alla città, attento al singolo individuo ed alla sua inclusione nella collettività. AteneiKa è un numero, il dieci: 10 come gli artisti di punta, come i giorni di sport, come le discipline sportive, 10 come quel gruppo di ragazzi che nel 2012 ha espresso un sogno che oggi si sta realizzando.”

Lo Sport è il protagonista indiscusso della programmazione diurna di AteneiKa. 1800 atleti partecipanti in 10 discipline sportive. Dieci giornate intense all’insegna della competizione sana e divertente, culminanti nel terzo tempo, il tradizionale incontro dopo-gara tra i giocatori delle squadre avversarie. Atletica leggera, badminton, basket, calcio a 5, calcio balilla, calcio tennis, pallavolo, scacchi, tennis, tennistavolo, queste le discipline coinvolte, oltre agli E-sport FIFA 2019.. Inoltre due eventi specifici: Battle of AteneiKa (a cura di Crossfit Kasteddu) e Un sorriso per Sara (meeting di atletica). Per partecipare è possibile iscriversi dal 25 marzo sul sito www.ateneika.com . Da questa edizione sarà possibile iscriversi sia presso il CUS che durante l’AteneiKa Tour, le tappe di avvicinamento al festival all’interno delle facoltà’ universitarie di Cagliari (il calendario verrà pubblicato a breve sui canali di comunicazione di Ateneika).

MUSIC – La musica dal vivo di alta qualità ad ingresso gratuito, a due passi dal centro di Cagliari. Con oltre 100 artisti nelle prime 6 edizioni, AteneiKa si conferma come un palcoscenico importante che ha dato spazio a gruppi noti del panorama nazionale e prestato attenzione alle novità ospitando band emergenti che si sono ritagliate una posizione nelle classifiche della musica italiana contemporanea. La parte serale dell’evento si rivolge ad un target ampio che va dagli under 18 alle famiglie, passando per la comunità universitaria. Tra gli artisti che si sono esibiti ad AteneiKa: The Zen Circus, Ghemon, Nitro, Mezzosangue, Nada, Linea77, Bud Spencer Blues Explosion, Giorgio Canali, Canova, Marta sui tubi, Wrongonyou, Selton, Sikitikis, Madh, Giorgieness, Altre di B, Lemandorle, Viito, Paletti, e tanti altri.

YOU – La sezione dedicata alla Formazione è per AteneiKa un vero fiore all’occhiello. Uno tra i pochi festival del panorama italiano che ricambia l’impegno dei propri volontari e collaboratori con l’accesso gratuito a seminari, workshop e moduli di alta formazione (per gli studenti universitari valgono come crediti). Pensato per chi lavora dietro le quinte ma aperto a tutti: visitatori, atleti, addetti ai lavori, studenti, volontari, commercianti del quartiere, associazioni e curiosi. I partecipanti potranno assistere agli speech tenuti dai più importanti organizzatori di festival nazionali e internazionali, partecipare alle lezioni di giornalisti famosi del mondo dello sport e della cultura, ascoltare e conoscere addetti ai lavori prestigiosi. Una scelta innovativa che ha un obiettivo semplice: la crescita del quartiere, e della città stessa, può e deve passare attraverso lo sport, la cultura e l’aggregazione.

Ateneika è organizzato e promosso dal CUS Cagliari, con il contributo dell’E.R.S.U. e dell’Università degli Studi di Cagliari, in collaborazione con Special Olympics Italia (Team Sardegna), le associazioni Il Paese delle Meraviglie, OlimpiKa, TDM2000 International e con il supporto degli sponsor: l’azienda Birra Peroni con il nuovo brand per la Sardegna Nastro Azzurro Sardegna – malto 100% sardo, Gruppo Campari, Banco di Sardegna, SBIOT, SIDAL, Macron, e dei Media Partner: L’Unione Sarda, Radiolina e Videolina . Tra le novità di questa edizione si segnala la collaborazione del Gruppo L’Unione Sarda, che con i suoi media, giornale tv radio e web, coinvolgerà attivamente il pubblico attraverso varie iniziative editoriali, che vedranno protagonisti gli universitari e tutti gli sportivi. Il Gruppo a disposizione e con i giovani. Tante altre novità editoriali verranno presentate a breve.

INFO PROGRAMMA

Orari: SPORT: tutti i giorni dalle 14 alle 22 / MUSIC: tutte le sere dalle 20 alle 24 / YOU: il programma completo verrà pubblicato sul sito www.ateneika.com

Ingresso libero: tutti gli eventi sportivi, musicali e formativi sono ad ingresso gratuito

Iscrizioni: a partire dal 25 marzo sarà possibile iscriversi ai tornei sportivi sul sito www.ateneika.com , presso il CUS e durante l’AteneiKa Tour dentro le facoltà universitarie di Cagliari.

Commenti

comments