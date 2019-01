“Nessuna pendenza con la giustizia e una posizione chiara e netta che escluda qualsiasi sostegno al “fallimento” della Giunta guidata da Francesco Pigliaru. I candidati nelle liste del centrodestra per le regionali del 24 febbraio dovranno rispondere a questi due requisiti”. Sono le indicazioni che il coordinatore del tavolo della coalizione, Eugenio Zoffili (Lega), darà agli alleati in occasione del vertice in programma alle 15.30 nella sede del Psd’Az, in viale Regina Margherita a Cagliari, al quale parteciperà anche la candidata alle suppletive per la Camera, Daniela Noli.

“Le nostre liste rispetteranno questi requisiti – ha spiegato Zoffili all’Ansa – non posso certo fare la radiografia dei nomi degli altri partiti, ma raccomandiamo la presenza di persone perbene e pulite anche negli altri elenchi elettorali”.

Prima del tavolo politico si riunirà, alle 14.30, il tavolo programmatico per le ultime limature del progetto che poco dopo sarà sottoposto al candidato governatore, Christian Solinas (Psd’Az).

