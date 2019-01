L’Oroscopo settimanale annuncia giornate interessanti sotto il punt di vista dei sentimenti per i segni d’Acqua, anche se Venere non è particolarmente favorevole. Qualche imprevisto sul lavoro potrebbe sconvolgere i piani, ma tutto sommato i nati del segno cercheranno di portare armonia sul lavoro. I segni di Terra questa settimana saranno determinati e riusciranno a sistemare le questioni lavorative grazie al loro impegno. Occorrerà tanta pazienza per portare avanti anche una relazione incerta ma ce la faranno. Settimana all’insegna dell’amore per i segni d’Aria, molti dovranno dedicarsi alla persona amata e riservarle più attenzioni dopo un periodo di trascuratezza a causa del lavoro. Comincia un buon periodo per i segni di Fuoco, la sfera amorosa va a gonfie vele e le prospettive di lavoro sono piuttosto buone. Le occasioni per avere successo non mancheranno. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: fiducia e rispetto questa settimana saranno alla base del rapporto di coppia. Non potete pretendere quello che non siete disposti voi stessi a dare. Forte tensioni in famiglia tra mercoledì e giovedì, non esitate a trovare un punto d’accordo per sedare gli animi. I single dovranno potranno ricevere una notizia che li sorprenderà.

Lavoro: l’anno è appena iniziato e desso si comincia a fare sul serio. Meglio quindi mettersi di buona lena per consolidare i progetti in corso o iniziare a crearne di nuovi dando libero sfogo alle idee che balenano in testa da qualche tempo. Saturno guarderà severamente ogni mossa e non perdonerà alcun errore.

Toro

Amore: una situazione sentimentale poco chiara potrebbe degenerare, cercate quindi di non rendere tutto più complicato. Occorre solo un po’ di impegno e tanta disponibilità per risolvere un problema che vi sta a cuore con la persona amata. Week-end da dedicare interamente al partner. I single saranno molto affascinanti e potranno approfittarne per fare colpo su una persona.

Lavoro: i nati del segno questa settimana saranno determinati e riusciranno a sistemare le questioni lavorative che non li convincono appieno. Molti mostreranno tanto impegno e fiducia nel futuro sino a venerdì, ma dovranno armarsi di pazienza per cercare di superare questo momento critico. Verranno tempi migliori, al momento però è meglio essere cauti e di pensare alle conseguenze di ogni singola decisione.

Gemelli

Amore: la settimana all’inizio si preannuncia poco piacevole per i Gemelli, ma da mercoledì Venere in buon aspetto regalerà il sorriso in amore e vi farà sentire appagati. Se qualcuno vi infastidisce abbiate però cura non fare invadere la vostra privacy. Nel fine settimana qualche problema familiare potrebbe turbarvi, tuttavia cercherete di risolverlo. I single preferiranno stare in disparte facendosi assorbire interamente dalle loro preoccupazioni.

Lavoro: ottima settimana per la sfera lavorativa, il Sole illumina le vostre capacità intellettive e Giove provvede a stabilire una serie di eventi positivi. A questo punto non dovete fare altro che impegnarvi e sforzarvi di raggiungere gli obiettivi, il successo è dietro l’angolo, basta volerlo.

Cancro

Amore: la settimana sarà interessante per l’amore, anche se Venere non offre una particolare grinta e qualche rapporto potrebbe risultare poco esaltante. Da Giovedì la Luna promette significativi miglioramenti e le coppie potranno aprirsi al dialogo scoprendo una sintonia speciale. Per i single potrebbero esserci contatti con persone nuove, con le quali potranno esserci frequentazioni interessanti.

Lavoro: questa settimana non tutto potrebbe andare come avevate preventivato, ma cercate di portare armonia sul luogo di lavoro e cogliete nuove occasioni per stringere amicizie con professionisti validi. Ci saranno ritardi sull’avvio di un progetto ma si tratterà solo di un piccolo imprevisto.

Leone

Amore: inizia a girare bene per i nati del segno. La sfera amorosa va a gonfie vele sia per coppie che per single e da martedì potranno esserci per tutti delle grosse novità. Col passare dei giorni molti saranno consapevoli dei loro sentimenti e questo renderà i rapporti più intensi. Chi è ancora solo non ha che da guardarsi attorno, l’amore è a portata di mano.

Lavoro: organizzerete la settimana in modo da rispettare tutti gli impegni di lavoro senza però stressarvi troppo. Avete la possibilità di agire con calma evitando quella fretta che qualche volta vi caratterizza e che vi porta a sbagliare. Se siete alla ricerca di nuove opportunità di lavoro avrete molte occasioni per trovarle.

Vergine

Amore: se non avete tempo da dedicare alla persona amata non lasciate che pensi male di voi. Una persona trascurata può azzardare un giudizio negativo che potrebbe compromettere il rapporto: basta una parola, un gesto per mostrare chi siete veramente! I single faranno nuove conquiste, soprattutto nel weekend!

Lavoro: questa settimana i nati della Vergine dovranno faticare per conseguire dei risultati concreti nella sfera lavorativa. Gli impegni li chiameranno all’ordine e non potranno tirarsi indietro. Con un po’ di pazienza sarà comunque possibile portare a termine cose importanti che vi saranno di grande aiuto in futuro. Cercate di sistemare le cose in sospeso.

Bilancia

Amore: settimana da dedicare all’amore, soprattutto da mercoledì in poi, quando molti del segno si renderanno conto di essersi immersi per troppo tempo nel lavoro trascurando gli affetti. Venere è decisamente dalla vostra parte e vi renderà molto affascinanti: chi è in coppia saprà attirare a se il partner e chi è single potrà fare strage di cuori.

Lavoro: in arrivo cambiamenti, viaggi e nuove collaborazioni. Settimana ideale per guadagnare più denaro del solito, sarete brillanti nelle trattative e potrete chiudere affari su cui non avrete scommesso in passato. Sarete particolarmente elastici nel gestire questioni per altri impossibili.

Scorpione

Amore: estroversi ed eccentrici, gli Scorpione questa settimana non passeranno inosservati, specialmente durante gli eventi mondani. Sia coloro che hanno già un partner che i single potranno contare su influssi astrali decisamente benefici, che porteranno a prendere decisioni insolite e rivoluzionarie. Ci saranno molte opportunità di risolvere un problema da soli che piuttosto con il consiglio degli altri.

Lavoro: cercate di coltivare buone amicizie professionali che potranno esservi utili in futuro. Durante la settimana avrete modo di affrontare un collega per chiarire la vostra posizione: evitate però discussioni e polemiche, ma al tempo siate chiari e irremovibili. Buone occasioni per programmare progetti per iniziare un nuovo lavoro.

Sagittario

Amore: esplosivi ed energici, i Sagittario si butteranno a capofitto nelle storie d’amore e metteranno una pietra sopra ai recenti contrasti. Cercate di capire di più la persona che amate, negli ultimi tempi sembrate distratti da tutto questo e non vi rendete conto che ha bisogno di voi e di tutta la vostra energia. Ottime occasioni per i single di trovare l’anima gemella.

Lavoro: al lavoro saranno pieni di idee e farete di tutto per realizzare i vostri progetti in tempi brevi. Il nuovo anno appena iniziato darà a molti del segno la possibilità di ribaltare una situazione che si era messa male, ma dovranno contare sulle loro forze per portarla a termine, evitando di coinvolgere amici e colleghi.

Capricorno

Amore: settimana eccellente sotto tutti gli aspetti, possibilità di fare incontri importanti e divertenti tra martedì e mercoledì. L’umore cambierà leggermente durante il weekend e sarete assaliti da un velo di malinconica che vi porteranno a voler stare da soli. Anche i single sentiranno l’esigenza di riconsiderare i propri spazi per riflettere.

Lavoro: testardi e risoluti, i Capricorno da mercoledì avranno il vento in poppa sul lavoro. Durante la settimana ci saranno ottime possibilità di prendere le iniziative giuste per iniziare un’attività in proprio o un lavoro autonomo, i tempi sono maturi per dare il via a progetti nuovi e distaccarsi dalla situazione attuale.

Acquario

Amore: la settimana per alcuni potrebbe essere particolarmente allettante dal punto di vista sentimentale e delle amicizie. E in particolare nella giornata di giovedì sarà possibile trarre vantaggio da Venere che si trova in buona posizione. Le attenzioni verso la persona amata potrebbero essere più premurosi del solito, mentre chi è single potrà intrecciare nuove amicizie.

Lavoro: ombrosi e taciturni, in questa settimana gli acquario saranno impegnati al lavoro svolgendo però anche delle mansioni controvoglia. Qualche piccolo diverbio con colleghi e capi sarà subito risolto grazie al vostro modo di fare sempre accomodante e altruista e questo dettaglio del vostro carattere non passerà inosservato.

Pesci

Amore: le buone notizie in amore tardano ad arrivare, portate pazienza e presto tutto si risolverà. Chi è coppia si ritroverà a litigare per cose futili, chi è single avrà invece l’opportunità di conoscere persone interessanti durante il fine settimana. Non mancheranno le occasioni giuste per incontrare persone che non si vedono da tempo.

Lavoro: affronterete tutto con molta energia questa settimana, una Luna splendente nel vostro cielo più che mai vi influenzerà positivamente inducendovi a essere pratici e soprattutto concreti in tutto ciò che farete. Se avete in ballo nuovi progetti risolvete ogni dubbio prima di firmare documenti importanti.

