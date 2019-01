Il Corecom richiama la Giunta, in seguito alla segnalazione di Forza Italia, e l’Esecutivo regionale blocca la campagna di comunicazione avviata proprio in coincidenza con le elezioni suppletive della Camera e il decreto di indizione delle elezioni regionali. Tutto l’incartamento è stato inviato all’Agcom ma è difficile che l’amministrazione venga sanzionata, visto il ravvedimento della Giunta che si è rimessa subito alla decisione dell’organo regionale.

“Giustizia è fatta, bloccata la propaganda di regime – osserva il deputato e coordinatore regionale di Fi, Ugo Cappellacci, ricordando la segnalazione fatta dal responsabile comunicazione degli azzurri, Alessandro Serra – Hanno propinato i loro spot a spese dei sardi perfino al cinema prima dei film natalizi, ora sono costretti a fare retromarcia”.

“L’articolo 9 della legge n. 28 del 2000 – ricorda Cappellacci – recita che dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni. Nei giorni scorsi – prosegue l’esponente azzurro -, nonostante la nostra segnalazione – hanno ostinatamente continuato questa operazione sia con i manifesti 6 metri per 3 sia con quelli sui bus sia con la propaganda sul Web, sui social e nelle sale cinematografiche. Ora sono costretti a fare retromarcia e a rispettare la legge”.

